За сутки в РФ выздоровели 2895 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3702cd6e-fb16-11ea-b733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние 24 часа в России 2895 пациентов с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение и выписались из больниц. Таким образом, общее число россиян, победивших коронавирус, достигло 909 357.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, за сутки российские врачи диагностировали коронавирус ещё у 6148 человек. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 достигло 1 103 399.

Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса в России скончались 79 человек. Общее число жертв пандемии среди россиян на сегодняшний день составляет 19 418.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 78 жителей Республики Алтай. Это самый высокий показатель прироста заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии.