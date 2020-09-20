За сутки в РФ выздоровели 2895 пациентов с коронавирусом

За последние 24 часа в России 2895 пациентов с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение и выписались из больниц. Таким образом, общее число россиян, победивших коронавирус, достигло 909 357.
Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, за сутки российские врачи диагностировали коронавирус ещё у 6148 человек. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 достигло 1 103 399.
Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса в России скончались 79 человек. Общее число жертв пандемии среди россиян на сегодняшний день составляет 19 418.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 78 жителей Республики Алтай. Это самый высокий показатель прироста заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен