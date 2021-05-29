За сутки в РФ выявлено 9289 новых случаев COVID

https://static.news.ru/photo/1d2df7e4-32b9-11eb-88d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

9289 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в 85 регионах России. Об этом сообщает московский оперштаб.

В Москве отмечен 3241 случай, в Санкт-Петербурге — 846, в Подмосковье — 750, в Ростовской области — 180, в Нижегородской области — 149. Меньше всего случаев за прошедший день выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области — по одному.

В 14,3% случаев клинических проявлений коронавирусной инфекции у заражённых не наблюдается. 401 человек за прошедшие сутки скончался от COVID-19 и связанных осложнений. Полностью выздоровели за этот период 9250 человек.

Количество выявленных в России случаев коронавирусной инфекции третий день подряд превышает 9 тысяч. Также три дня подряд в Москве выявляется более 3 тысяч случаев. За всё время пандемии в РФ отмечено 5 053 748 случаев при 120 807 летальных исходах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вводить в России обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя. По его словам, широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без прививки они могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью.