За сутки в РФ выявили рекордное количество случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/ccade4e6-2264-11eb-99f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние 24 часа выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Их общее число достигло 1 796 132.

Для России это рекордное число заболевших за одни сутки — впервые количество выявленных случаев превысило 21 тыс. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5849 (26,8%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что на сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19, всего жертвами пандемии в России стали 30 793 человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фонд «Петербургская политика» составил список регионов — лидеров по распространению коронавируса. За октябрь обогнали другие области: Алтай, Сахалин, Крым, Севастополь, Кемеровская и Курганская области.