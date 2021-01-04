За сутки в РФ выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c986fe46-4f2e-11eb-ba90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории России в течение прошедших 24 часов медицинские специалисты выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 5 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 3 284 384 человека. Как сообщили сотрудники оперативного штаба, за последние сутки из отечественных больниц по выздоровлении врачи выписали 22 632 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью к настоящему моменту удалось справиться 2 662 668 россиянам.

Также в оперштабе рассказали, что за прошедшие 24 часа в России скончались 518 человек, заражённых коронавирусом. За время пандемии жертвами инфекции стали 59 506 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4 842 жителей Москвы. Общее число заражённых COVID-19 в столице выросло до 833 412 человек.