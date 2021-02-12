За сутки в РФ выявили 14 861 случай заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/132e58b8-6dd0-11eb-8756-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 13 февраля, за минувшие сутки в России выявлен 14 861 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов наибольше количество случаев зафиксировано в Москве — в столице сообщается о 1963 заболевших. В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились ещё 1130 человек, в Московской области — 884 человека.

Наименьший темп суточного прироста зафиксирован в Республике Тыва, он составляемое 0,07%. В лидерах по этому показателю Еврейская автономная область, Республика Хакасия и Чеченская Республика — 0,1%. Также в девяти регионах темп прироста оценивается в 0,2%.

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 4 057 698 россиян. 3 577 907 пациентов выздоровели, болезнь унесла жизни 79 696 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 393 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 637 тыс. 223 человека, — отмечает портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о способах повысить эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции. Самым действенным он назвал отказ от интенсивных физических нагрузок в течение двух дней после прививки для лучшего формирования иммунного ответа.