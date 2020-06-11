За сутки в РФ умерли 183 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4aa74ec2-ac82-11ea-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за прошедшие 24 часа от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 183 человека.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в РФ достигло 6715.

За последние сутки число инфицированных в России увеличилось на 8987 и достигло 511 423. За всё время выздоровели 269 370 пациентов. За последние сутки — 8220.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2255 человек. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.