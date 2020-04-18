За сутки в РФ проведено более ста тысяч тестов на коронавирус

Общее число проведённых в России тестирований на COVID-19 увеличилось до 1,83 млн. Более 110 тысяч исследований проведено за последние сутки.
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Всего в стране провели более 1 млн 831 тыс. тестов. Проверялись в том числе лица, прибывшие из-за границы, в особенности, из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией.
По состоянию на 17.04.2020 проведено 1 млн 831 тыс. 892 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, — говорится в сообщении.
Кроме того, под наблюдением медиков остаются более 132,2 тысяч человек,
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России число случаев летального исхода у пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией достигло 313. Об этом 18 апреля сообщили представители оперштаба по мониторингу развития ситуации с распространением COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен