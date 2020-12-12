За сутки в Москве зафиксировали 6425 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/cf8fad62-3d1b-11eb-a046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки столичные медицинские специалисты зафиксировали 6425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщили представители московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

День назад оперштаб сообщал о 6622 новых заразившихся. Прирост составил 1%. В общей сложности с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 692 210 горожан.

Вечером 12 декабря отмечалось, что в столице за сутки скончались 72 человека с диагностированным заражением COVID-19. В общей сложности жертвами инфекции стали 9870 москвичей.

Как отметили в оперштабе, в течение прошедших 24 часов из городских больниц по выздоровлении был выписан 4841 пациент с коронавирусом. Всего за время пандемии с болезнью смогли справиться 529 620 жителей столицы.

Как ранее передавал NEWS.ru, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 28 080 случаев. Об этом 13 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

В общей сложности за период эпидемии в стране заразились 2 653 928 человек, 2 106 235 пациентов выздоровели, 46 941 заболевший скончался.