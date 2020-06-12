За сутки в Москве выявили 1493 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/ed43a760-ad4b-11ea-804b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За минувшие сутки в российской столице коронавирус диагностирован у 1493 человек.

Сообщение об этом появилось на портале стопкоронавирус.рф. Общее число выявленных в городе случаев COVID-19 достигло 204 428.

Кроме того, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 1534 человека выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции за последние сутки. Общее число выздоровевших пациентов достигло 119 558. Скончались от COVID-19 с начала пандемии 3231 пациент, за последние сутки — 44.

Ранее NEWS.ru писал о том, что египетские власти сообщили о регистрации почти 1,6 тысячи новых случаев коронaвируса за сутки. Отмечается, что это рекордная цифра с начала пандемии. При этом общее число случаев перевалило за 40 тысяч.