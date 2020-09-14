За сутки в Москве выявили 730 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/df276fcc-f729-11ea-81e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 730 человек. Общее число выявленных в городе случаев достигло 272 523.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, также за сутки в Москве скончались 13 пациентов с диагностированным COVID-19, общее число жертв среди москвичей на сегодняшний день составляет 5006.

При этом 1086 пациентов с коронавирусом за последние 224 часа успешно завершили лечение, их выписали из больниц по выздоровлению. Всего с начала пандемии победить болезнь удалось 231 483 жителям столицы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за минувшие сутки российские врачи выписали 5 605 пациентов по выздоровлению от COVID-19. Выявлено по всей стране за минувшие 24 часа 5 529 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 1 073 849 человек. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.