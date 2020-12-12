За сутки в Москве выявили 6622 новых случая COVID-19

https://static.news.ru/photo/ba4a6f86-3c54-11eb-8a42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В российской столице за последние 24 часа прирост пациентов с диагностированным коронавирусом составил 6622 человека. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию.

По его данным, общее число выявленных в городе случаев с начала пандемии достигло 685 785. При этом выздоровели за минувшие сутки 5890, всего победить коронавирус удалось 524 779 москвичам.

Кроме того, скончались за последние 24 часа 76 пациентов с диагностированным ранее COVID-19. Всего жертвами пандемии в Москве стали 9798 человек.

В России за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 28 137 жителей страны. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 2 625 848 человек.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге (3776) и Подмосковье (1393). Наименьшие темпы прироста заболеваемости зафиксированы в Туве, ХМАО (0,6%), ЯНАО, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Еврейской АО, Кабардино-Балкарии, в Республике Марий Эл, Оренбургской и Новосибирской областях (0,7%).

Ранее NEWS.ru писал о том, что несмотря на то что большинство стран Европы остаются закрытыми для российских туристов из-за пандемии, статистика показывает, что тысячи россиян пересекают границы европейских стран и останавливаются в гостиницах.