За сутки в Москве выявили 2308 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/3f9b53ea-02f2-11eb-aead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Москвы медики выявили 2308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 сентября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в городе госпитализировали 840 человек. В общей сложности в Москве с начала пандемии коронавирусом заразился 292 601 пациент.

Как отметили в оперштабе, за последние сутки в столице от COVID-19 умерли 27 человек. Всего жертвами коронавируса стали 5230 москвичей.

Из столичных больниц по выздоровлении в течение прошедших 24 часов выписали 1349 человек с ранее диагностированным заражением COVID-19. С начала пандемии 248 650 москвичей смогли справиться с болезнью.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8481 жителя 84 российских регионов. Всего в РФ выявлено 1 176 286 заболевших COVID-19. За время пандемии от коронавируса в стране излечились 958 257 человек (+5858 за сутки), скончались 20 722 пациента российских больниц (+177 за сутки).