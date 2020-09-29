За сутки в Москве выявили 2308 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки на территории Москвы медики выявили 2308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 сентября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
Отмечается, что за прошедшие 24 часа в городе госпитализировали 840 человек. В общей сложности в Москве с начала пандемии коронавирусом заразился 292 601 пациент.
Как отметили в оперштабе, за последние сутки в столице от COVID-19 умерли 27 человек. Всего жертвами коронавируса стали 5230 москвичей.
Из столичных больниц по выздоровлении в течение прошедших 24 часов выписали 1349 человек с ранее диагностированным заражением COVID-19. С начала пандемии 248 650 москвичей смогли справиться с болезнью.
Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8481 жителя 84 российских регионов. Всего в РФ выявлено 1 176 286 заболевших COVID-19. За время пандемии от коронавируса в стране излечились 958 257 человек (+5858 за сутки), скончались 20 722 пациента российских больниц (+177 за сутки).
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