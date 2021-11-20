За сутки в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

В течение последних суток в столице России выпало 11 мм осадков, что составляет примерно пятую часть от месячной нормы. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на данные базовой метеостанции ВДНХ. Осадки преимущественно представляют собой мокрый снег с дождём. Настоящий зимний снег ожидается в Москве только на следующей неделе.

На метеостанции пояснили , что для ноября норма осадков в столице составляет 58 мм. Их объём за сутки составил 19%.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, небольшие осадки будут идти в течение всего дня 21 ноября. При этом местами образуется гололедица. Температура днём составит до +2 градусов, а в ночь на 22 ноября опустится до −2 градусов. Ветер будет западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. В столичном регионе продолжает действовать «жёлтый» уровень погодной опасности.

Накануне ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Москву накроет вторая волна осадков. При этом он отметил, что их пик уже позади. Синоптик также рассказал, что зима в России ожидается умеренно снежной и немного мягче обычной. В некоторых регионах температура окажется существенно выше нормы.