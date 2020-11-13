За сутки в Москве скончались 75 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/df76c6de-26b9-11eb-9c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки 13–14 ноября в Москве от коронавируса умерли 75 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, сообщает оперштаб.

По данным штаба, за сутки в Москве от COVID-19 вылечились ещё 4423 пациента. Общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 363 347 человек.

Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — говорится в сообщении оперштаба.

14 ноября число заболевших коронавирусом за сутки в РФ впервые превысило 22 тысячи человек. Больше всего заражённых COVID-19 за последние 24 часа выявлено в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852) и Подмосковье (786).

В этот же день ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки — 657 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, где проще всего подцепить коронавирус. Как оказалось, инфекция в высокой концентрации содержится в замкнутых пространствах.