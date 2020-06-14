За сутки в Москве от коронавируса вылечились более двух тысяч человек

https://static.news.ru/photo/b97c2b2a-ae07-11ea-aec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Москвы из больниц были выписаны 2133 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 14 июня сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она отметила, что число выздоровевших после заражения COVID-19 москвичей продолжает увеличиваться.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека, — приводит слова Раковой ТАСС.

Ранее, 13 июня, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-10 сообщили, что за сутки скончались 50 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших от COVID-19 достигло 3281.