За сутки в России коронавирусом заболели 14 185 жителей

https://static.news.ru/photo/d5d6b996-6e98-11eb-b7b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 14 февраля, за минувшие сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 430 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 194 человека, — говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по суточному приросту остаётся Москва — в столице заболели 1559 человек. В Санкт-Петербурге сообщается о 1099 заразившихся, в Московской области выявлено 828 новых случаев.

Наименьший темп суточного прироста заболевших отмечается в Республике Тыва — 0,03%. На уровне 0,1% зафиксирован прирост в Магаданской области, Хакасии, Еврейской автономной области и Чечне. Ещё в восьми регионах темп прироста оценивается в 0,2%.

В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 4 071 883 случая коронавирусом. Выздоровел 3 593 101 пациент, болезнь унесла жизни 80 126 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 377 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 631 тысяча 409 человек, — отмечает портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, когда в стране может быть отменён масочный режим. По его словам, для этого необходимо выполнение одного ключевого условия.