За сутки свыше 24 тысяч пациентов вылечились от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/178dfb54-49ac-11eb-9aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Медики за последние сутки вылечили 24 874 пациента с COVID-19 в России. За всё время пандемии в стране выздоровели 2 496 183 человека.

Днём ранее от коронавируса излечились 20 480 граждан. Кроме того, врачи выявили 27 002 новых случаев заражения. В общей сложности в стране были инфицированы 3 105 037 россиян. Скончались 55 827 человек, из них 562 — за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что противовирусные меры следует соблюдать даже тогда, когда человек переболел COVID-19.

По её словам, на сегодняшний день наука не может дать точный ответ на вопрос, как долго длится иммунитет после болезни. В связи с этим переболевшие коронавирусом люди должны продолжать носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.