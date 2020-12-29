За сутки от коронавируса вылечились 5896 москвичей

https://static.news.ru/photo/aa98e306-4a69-11eb-9001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

По данным на утро 30 декабря, за минувшие сутки 5896 жителей Москвы вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 621 292, — говорится в сообщении.

После лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить, что пациент действительно здоров. Москвичам в возрасте от 18 до 55 лет, перенёсшим болезнь, предлагается стать донорами плазмы, содержащей антитела к коронавирусу, отмечает «Москва 24»

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин озвучил число уже привившихся от коронавируса жителей столицы. По его словам, вакцину получили порядка 50 тысяч человек, а записались на вакцинацию ещё около 70 тысяч человек.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.