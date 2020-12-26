За сутки от коронавируса вылечилось 5166 москвичей

https://static.news.ru/photo/f34dd934-48d5-11eb-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

По данным на утро 28 декабря, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечилось 5166 москвичей. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что за всё время пандемии в столице вылечилось 609 770 человек. Обновлённой информации о заразившихся за сутки пока не поступало, однако, по последним данным, в Москве было зафиксировано 786 204 случая заболевания коронавирусом.

Также стало известно, что за прошедшие 24 часа в столице скончались 76 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее количество умерших достигло 10 989.

За предыдущие сутки в столице умерли 73 пациента с диагнозом COVID-19. По данным на утро 27 декабря, на территории России выявили 28 284 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в РФ заболели COVID 3 050 248 человек.

Во всём мире за последние 24 часа было подтверждено 434 тысячи случаев инфицирования, общее число заболевших с начала пандемии превысило 79,23 млн. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как ранее писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для новых категорий граждан. А именно вакцинация становится доступна для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

Таким образом, начинается третья волна вакцинации с открытием этой процедуры для новых категорий граждан. С 14 декабря могли привиться только работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники социальных служб и учреждений культуры. С 21 декабря вакцинация открылась для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.