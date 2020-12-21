В Москве после лечения COVID выздоровели 4790 человек

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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечилось 4790 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 567 763 человек, — говорится в сообщении, которое приводит «Москва 24».

Отмечается, что специалисты проводят исследования для подтверждения отсутствия заболевания у человека. При выписке пациенты, которым нужно находиться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве от инфекции умерло 77 человек. У всех были диагностированы коронавирус и пневмония.

Как писал NEWS.ru, до окончания острого периода борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве осталось несколько месяцев. Такое мнение выразил мэр Сергей Собянин.

Накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи. В столице руководителям предприятий предписано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Подобные ограничения были введены ещё в ряде регионов. По данным соцопросов, 75% россиян поддерживают их. Они считают, что данные меры помогут снизить число заражений коронавирусом.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.