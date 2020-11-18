За сутки от коронавируса вылечились 25 573 россиянина

https://static.news.ru/photo/ea226162-2a3b-11eb-858d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

По данным на утро 19 ноября, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 25 573 россиянина. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Это наибольший показатель по количеству вылечившихся в России за время пандемии. Второй день подряд число поправившихся за сутки превышает 25 тысяч человек.

Остальные показатели также рекордные. За последние 24 часа заразилось 23 610 россиян, впервые — более 23 тысяч. Суточная смертность от коронавируса составила 463 человека.

В общей сложности COVID-19 в России заболели 2 015 608 человек. 34 850 россиян скончались из-за инфекции, вылечились 1 526 656 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что датские учёные провели исследование эффективности медицинских масок как средств защиты от коронавируса. Выяснилось, что они практически не помогают уберечься от заболевания.