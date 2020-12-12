За сутки от коронавируса вылечилось 18 562 россиянина

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По данным на утро понедельника 14 декабря, за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции вылечилось 18 562 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности, с начала пандемии зафиксировано 2 124 797 случаев выздоровления пациентов с коронавирусом при 2 681 256 заболевших. За прошедшие 24 часа заразилось 27 328 человек, также 450 пациентов с подтверждённым COVID-19 скончались. Также оперштаб передаёт, сколько человек в настоящее время находится по медицинским наблюдениям.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 463 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 568 тыс. 749 человек, — говорится в сообщении.

По количеству выздоровевших за сутки среди регионов РФ лидирует Москва, где также наиболее высоки и другие показатели. В столице излечились 4 932 человека. Второе место по этому параметру занимает Санкт-Петербург (1 903), третье — Московская область (961).

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, в каких регионах России складывается наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом с точки зрения распространения инфекции. По его словам, крайне высокой угрозы заболевания сейчас нет ни в одном регионе, однако в России есть субъекты, в которых угроза распространения коронавируса выше, чем в остальных.