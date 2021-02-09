За сутки от коронавируса скончались 530 россиян

https://static.news.ru/photo/d56956fe-6aaf-11eb-a70d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 9 февраля, за минувшие сутки 530 россиян скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов первенство по суточной смертности от коронавируса удерживает Москва. При 1584 новых случаях в столице зафиксировано 73 летальных исхода. 61 человек стал жертвой болезни в Санкт-Петербурге. В Московской области за сутки умерло 42 пациента с COVID-19.

Общее число случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии вплотную приблизилось к 4 млн — на данный момент оно составляет 3 998 216 человек. При этом скончались за весь период 77 598 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 105 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 214 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 638 тыс. 807 человек, — отмечает портал стопкоронавирус.рф.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Препарат разработан в РФ. Соответствующий документ отправил в ЕС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 29 января 2021 года и имеет подтверждение, что заявление принято, скорость его одобрения определит европейский регулятор.