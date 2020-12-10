За сутки от COVID-19 в Москве скончались ещё 77 человек

https://static.news.ru/photo/a1f6ade0-3b24-11eb-a597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки 9-10 декабря в Москве от коронавируса умерли ещё 77 пациентов. Сутками ранее от вируса скончались 74 человека, сообщает оперштаб.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице достигло 9722 человек. За сутки коронавирус был выявлен у 6730 жителей столицы, в больницы с диагнозом COVID-19 попали 1663 москвича. К аппаратам ИВЛ подключены 493 человека.

10 декабря от коронавируса в Москве вылечились 5820 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 512 969 человек.

Как сообщал NEWS.ru, за последние 24 часа в России зарегистрировали 27 927 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее было зафиксировано 26 190 новых случаев заражения.