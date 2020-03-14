https://static.news.ru/photo/7c283348-6692-11ea-b7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять миллиметров осадков выпало в столице за прошедшие сутки, что составляет примерно 30% месячной нормы, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что при этом сейчас в городе сформировался снежный покров высотой восемь сантиметров. Также дороги сковала гололедица, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая половина марта будет гораздо холоднее, чем первая, в столице. В следующие выходные в столице ожидается очередное похолодание. В течение следующей недели температура воздуха будет колебаться около 0 градусов.