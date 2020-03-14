Десять миллиметров осадков выпало в столице за прошедшие сутки, что составляет примерно 30% месячной нормы, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что при этом сейчас в городе сформировался снежный покров высотой восемь сантиметров. Также дороги сковала гололедица,
Ранее NEWS.ru писал, что вторая половина марта будет гораздо холоднее, чем первая, в столице. В следующие выходные в столице ожидается очередное похолодание. В течение следующей недели температура воздуха будет колебаться около 0 градусов.
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