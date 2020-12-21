За сутки коронавирусом заразились 28 948 россиян

https://static.news.ru/photo/7e9128e2-429c-11eb-979e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По данным на утро 20 декабря, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 28 948 жителей РФ. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений. Зафиксировано 511 летальных исходов, — говорится в сообщении.

Впервые за две недели суточная заболеваемость по стране приблизилась к рекордной. 6 декабря было зафиксировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — это пока был единственный раз, когда за сутки число заболевших россиян превысило 29 тысяч.

Общее количество случаев заболевания выросло до 2 848 377 за всё время пандемии. Выздоровело 2 275 657 пациентов, болезнь унесла жизни 50 858 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 523 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 612 тысяч 676 человек, — отмечает оперштаб.

Как ранее писал NEWS.ru, последствия вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» могут проявиться в аллергических реакциях. Об этом рассказала директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. По мнению доктора, вакцина «Спутник V» пока недостаточно изучена. И отсюда вполне возможны разные аллергические реакции.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.