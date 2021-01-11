За сутки коронавирусом заразились 22 934 жителя РФ

https://static.news.ru/photo/4e70d352-54a2-11eb-ad29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По данным на утро 12 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 755 человек, — говорится в сообщении.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 448 203 человека. 2 825 430 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 804 смертельных случая.

Среди регионов первенство по суточной заболеваемости по-прежнему удерживает Москва: за последние 24 часа в столице выявлен 5 001 случай заражения COVID-19. На втором месте в этом списке идёт Санкт-Петербург с показателем 2 731 человек за сутки. Замыкает тройку Московская область, где заболеваемость составила 1 083 человека.

Согласно обновлённым данным, регионом с наименьшим темпом суточного прироста заразившихся является Ненецкий автономный округ — 0,1%. Показатель роста 0,2% зафиксирован в Республике Тыва и в Республике Алтай, также в числе лидеров по этому параметру Магаданская область — 0,3%.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 326 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618 тысяч 114 человек, — сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что отмеченный в России спад в выявлении новых случаев коронавируса будет длиться ещё две недели. По его словам, на ситуацию благоприятно влияет погода, поскольку морозы губительны для коронавируса.

Иммунолог добавил, что даже после выхода россиян на работу резкого подъёма заражений уже, скорее всего, не произойдёт. В настоящее время коронавирус на улице практически не распространяется из-за низких температур. Не сможет повлиять на ситуацию даже британский штамм COVID-19.