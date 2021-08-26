Наибольшее число новых случаев COVID пришлось на Москву

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее число пришлось на Москву: в столице зафиксировали 1509 заболевших COVID-19. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

После Москвы следует Санкт-Петербург, где выявили 1395 случаев заражения, и Подмосковье — 786 больных. По общему числу заболевших Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье по-прежнему составляют тройку лидеров. Далее следуют Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписано 19 217 пациентов. Жертвами коронавируса стали 798 человек. С начала пандемии в России заразились 6 млн 844 тысячи 49 граждан. Из них умер 180 041 человек и свыше 6,1 млн выздоровели.

Ранее стало известно, сколько ещё осталось пережить волн коронавируса. Ответ на вопрос дал руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич.

Также сообщалось, что почти 85% госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года всё ещё ощущают симптомы коронавируса. Исследователи из Мичиганского университета проанализировали данные 253 пациентов. Средний возраст респондентов составил 60 лет.