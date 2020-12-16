За сутки коронавирусом заразились 28 552 россиянина

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По данным на утро 18 декабря, за минувшие сутки в России зафиксировано 28 552 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, продолжился рост суточной заболеваемости по сравнению с предыдущим днём. Накануне было выявлено 28 214 заразившихся

Лидерство среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом по-прежнему удерживает Москва. В столице сообщается о 6 937 случаях. На втором месте находится Санкт-Петербург, где за прошедшие 24 часа заболели 3 757 человек, тройку замыкает Московская область — 1 485.

Регионом с наименьшим суточным приростом заразившихся, по информации на 18 декабря, является Ненецкий автономный округ — 0,5%. Также лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл (0,6%). Невысок процент суточной заболеваемости в следующих регионах: Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край — 0,7%

В общей сложности с начала пандемии количество заболевших составило 2 791 220 человек. Из них 2 228 633 пациента вылечились, 49 762 — скончались.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 539 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 598 900 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 26 093 человека. Суточная смертность по России приблизилась к рекордному показателю — жертвами болезни стали 611 россиян. На сегодняшний день лишь один раз эта цифра была большей: 11 декабря было зафиксировано 613 летальных исходов.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что выздоровление после коронавирусной инфекции в некоторых случаях может сопровождаться появлением постковидного синдрома. По его словам, с этим сталкивается каждый пятый выздоровевший.