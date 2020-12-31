За сутки коронавирусом заразились 27 039 россиян

https://static.news.ru/photo/be856618-4c13-11eb-95d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 1 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек, — говорится в сводке оперштаба.

По сравнению с предыдущим днём наблюдается небольшое снижение суточной заболеваемости. Накануне сообщалось о 27 747 случаях.

В общей сложности с начала пандемии в России заболело 3 186 336 человек. 2 580 138 пациентов выздоровело, болезнь унесла жизни 57 555 человек.

Среди регионов лидером по суточному приросту заразившихся остаётся Москва — в столице выявлено 5907 новых случаев. Выздоровело за сутки 6334 человека, скончался 71 житель Москвы. Второе место по заболеваемости сохраняется за Санкт-Петербургом: 3746 заболевших, 3058 выздоровевших и 75 умерших. Замыкает тройку Московская область с приростом в 1568 человек. 1409 пациентов в Подмосковье поправились, 15 человек скончались.

Наименьший темп прироста за сутки зафиксирован в Республике Тыва и в Чукотском автономном округе — 0,2%. Низкий показатель в Еврейской автономной области — 0,4%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях — 0,5%.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 665 тыс. 912 человек, — уточняет оперштаб.

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