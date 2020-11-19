За сутки коронавирусом заболели 6902 москвича

https://static.news.ru/photo/bb58070c-2b07-11eb-95af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 20 ноября, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 6902 жителя Москвы. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Суточный прирост заболевших в столице увеличился по сравнению с предыдущим днём. На данный момент это рекордный показатель по Москве за всё время пандемии.

При этом за последние 24 часа от коронавируса в Москве вылечились 5836 человек. Также зафиксировано 77 летальных случаев.

В общей сложности за время пандемии, которая была объявлена в марте, COVID-19 переболели 539 970 москвичей. 394 252 из них выздоровели, 8159 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что до конца 2020 года будет выпущено 50 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского центра «Вектор», разработавшего препарат.