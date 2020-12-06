За сутки коронавирус в Москве диагностировали ещё у 7279 человек

https://static.news.ru/photo/6fd9fef0-3865-11eb-baf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа в российской столице COVID-19 выявили ещё у 7279 человек. Общее число заразившихся в городе достигло 654 841.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, 5027 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки успешно завершили лечение и выписались из больниц, общее число выздоровевших на данный момент составляет 495 871. Кроме того, 76 человек с выявленным ранее коронавирусом за последние 24 часа скончались. Таким образом, с начала пандемии жертвами COVID-19 в Москве стали 9425 человек.

По всей стране за минувшие сутки зафиксировано 28 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В 20,6% случаев (5789 новых пациентов) болезнь протекает без клинических проявлений. Общее число выявленных случаев достигло 2 488 912. Также за последние сутки в России выздоровели 18 850 пациентов с COVID-19, зафиксировано 456 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что два уровня иммунной защиты — природный и искусственный — мешают проникновению коронавируса в организм. Об этом заявил доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков.