За сутки число россиян, въезжающих в Крым, резко выросло

https://static.news.ru/photo/8574b01a-8187-11ea-869e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Почти на 40% увеличился поток граждан РФ, въезжающих в Крым по Крымскому мосту, за минувшие сутки.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

За последние сутки количество лиц, въезжающих на территорию полуострова, значительно увеличилось, практически на 40%. В основном через Крымский мост, — заявила она.

При этом передвижение граждан железнодорожным и авиационным транспортом в регионе за последние две недели резко снизилось.

Далее всё зависит от сознательности граждан, которые должны указывать причину и место пребывания в Крыму, — сказала Пеньковская.

Ранее NEWS.ru писал о том, что основная задача Крыма в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа заключается в том, чтобы не допустить ежедневного роста числа новых случаев заболевания. С таким заявлением 18 апреля выступил глава региона Сергей Аксёнов.