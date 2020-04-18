За сутки число россиян, въезжающих в Крым, резко выросло

Почти на 40% увеличился поток граждан РФ, въезжающих в Крым по Крымскому мосту, за минувшие сутки.
Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции,
За последние сутки количество лиц, въезжающих на территорию полуострова, значительно увеличилось, практически на 40%. В основном через Крымский мост, — заявила она.
При этом передвижение граждан железнодорожным и авиационным транспортом в регионе за последние две недели резко снизилось.
Далее всё зависит от сознательности граждан, которые должны указывать причину и место пребывания в Крыму, — сказала Пеньковская.
Ранее NEWS.ru писал о том, что основная задача Крыма в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа заключается в том, чтобы не допустить ежедневного роста числа новых случаев заболевания. С таким заявлением 18 апреля выступил глава региона Сергей Аксёнов.
Добавьте наши новости в избранные источники