За сутки скончались 456 россиян с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c02bde82-2979-11eb-8c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 18 ноября, в России зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — тогда за сутки COVID-19 унёс жизни 442 россиян. Стоит отметить, что перед этим происходил постепенный спад смертности.

В общей сложности, как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, с начала пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусом переболело 1 991 998 россиян. 1 501 803 человека выздоровели, умерли 34 387 заразившихся инфекцией. Условная летальность выросла до 1,73%.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве от COVID-19 за сутки вылечились 5503 человека. При этом 76 пациентов с подтверждённым заболеванием скончались.