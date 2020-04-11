Общество

За сутки в России выявлено 1667 новых случаев коронавируса

11:19, 11 апреля 2020 108
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские медики за сутки зафиксировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом в 46 регионах.

Лидирует Москва, где выявлено ещё 1030 заболевших. Далее следует Московская область — 152 случая, в Санкт-Петербурге — 80 случаев.

Согласно данным опершатба, за стуки выздоровели 250 человек, погибли 12.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и пока что не прочувствовали полноту мер, введённых властями из-за пандемии коронавируса. По его словам, у людей нет общего осмысления ситуации и понимания опасности происходящего. 

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