За сутки в России выявлено 1667 новых случаев коронавируса

Российские медики за сутки зафиксировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом в 46 регионах.
Лидирует Москва, где выявлено ещё 1030 заболевших. Далее следует Московская область — 152 случая, в Санкт-Петербурге — 80 случаев.
Согласно данным опершатба, за стуки выздоровели 250 человек, погибли 12.
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и пока что не прочувствовали полноту мер, введённых властями из-за пандемии коронавируса. По его словам, у людей нет общего осмысления ситуации и понимания опасности происходящего.
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