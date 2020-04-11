За сутки в России выявлено 1667 новых случаев коронавируса

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Врачи всего мира не обладают достаточным объёмом знаний о коронавирусе COVID-19, чтобы спрогнозировать его дальнейшее влияние на организм исцелившегося человека. Об этом рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

По его словам, у медиков «ещё недостаточно опыта, выписанных пациентов, тем более бывших в тяжёлом состоянии». Так, например, неизвестно, останутся ли изменения в дыхательной системе — так называемый лёгочный фиброз....