За сутки в России от коронавируса вылечились 9 767 человек

https://static.news.ru/photo/34201992-afa5-11ea-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество выписанных пациентов с коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 9 767 человек.

Таким образом, к 16 июня общее число выздоровевших достигло 294 306 человек.

Также за последние сутки российские медики выявили 8 248 заболевших коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 2 950 случаев, которые протекают бессимптомно. Всего в России с начала пандемии выявили 545458 случаев коронавируса.

Как писал NEWS.ru, вечером 15 июня оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил о гибели ещё 52 пациентов за прошедшие сутки.

16 июня 2020 года была преодолена отметка в 8 млн человек, которые заразились коронавирусом на планете. Врачи диагностировали вирус у 8 003 021 человека. По этому показателю в мире лидируют США. Там число инфицированных превышает 2,1 млн человек. Второе место занимает Бразилия, где положительным тест на коронавирус оказался у 888,2 тысячи человек. Россия занимает третью строчку с 545458 случаями заражения. В первую десятку также вошли Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в РФ фиксируется в НАО — 89 случаев. При этом 32 человека выздоровели. Смерти от COVID-19 в округе не происходили. Лидером по количеству заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва, где выявлено 208680 случаев заболевания.