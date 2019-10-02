https://static.news.ru/photo/ab7fc47a-e52e-11e9-8ec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Алексей Диденко внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предлагает установить штрафы до 1 млн рублей за задержку горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения и срыв отопительного сезона.

В настоящее время нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей, на юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению автора законопроекта, этот размер ответственности явно не мотивирует коммунальщиков к должному исполнению своих обязанностей. Поэтому он предлагает за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами налагать штраф на должностных лиц от 50 до 100 тыс. рублей, на юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. А за повторный срыв сроков начала отопительного сезона в течение года штрафовать должностных лиц от 200 до 300 тыс. рублей, а юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как писал News.ru, президент Владимир Путин заявил, что некоторые регионы России столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону. Такое заявление глава государства сделал на встрече с правительством и попросил министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева выступить с докладом по этому вопросу.