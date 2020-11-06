Смертность от COVID-19 в России выросла на четверть за сентябрь

https://static.news.ru/photo/188ba438-2054-11eb-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность от коронавируса в сентябре на территории России выросла на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в Росстате.

По данным ведомства, всего от COVID-19 в стране погибли 9798 человек, у 5199 вирус стал основной причиной смерти, а у 870 он не был подтверждён, но являлся вероятной причиной произошедшего. Для 4599 пациентов коронавирус был неосновной причиной смерти, однако у 1401 из них вызвал смертельные осложнения других заболеваний.

В августе коронавирус был причиной смерти для 7673 россиян. Соответствующие данные приведены на сайте Росстата.

Ранее NEWS.ru писал, что спад заболеваемости в России на фоне пандемии коронавируса следует ожидать не скоро. Такое мнение высказал профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Медики 6 ноября 2020 года впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19.