За прошедшие сутки в России выявили 4785 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d0b8462-814a-11ea-8ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Оперштаб сообщил о 4785 новых пациентах с коронавирусной инфекцией. Они были выявлены в 79 регионах.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 2,2 млн человек с COVID-19. От болезни скончались 154 тысячи. Выздоровели 569 тысяч. В России число заболевших составляет более 32 тысяч, выздоровели 2,5 тысячи, 273 человека скончались.

Республика Алтай до недавнего времени оставалась последним регионом в России, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Однако 16 апреля 2020 года медики обнаружили заболевание у одной из жительниц. Таким образом, коронавирус выявлен во всех регионах страны.

Как писал NEWS.ru, за сутки в Москве из больниц выписали 162 пациента. Им удалось излечиться от коронавируса.