За производителями меда ужесточат контроль

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В России находится в стадии разработки методика для проверки подлинности меда с использованием изотопного анализа сахаров, что является передовым подходом, пишут «Известия». Госкомиссия по борьбе с нелегальным оборотом продукции поручила Росстандарту разработать соответствующую процедуру.

Сейчас эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат, — заявили в Росстандарте.

Представители организации также уточнили, что в Российской Федерации на данный момент функционируют около трех тысяч пчеловодов, а объем меда на рынке составляет более 60 тысяч тонн. Отмечается, что из этого количества только 24 тысячи тонн уходят в официальную розничную торговлю.

Ранее в Совфеде разработали меры противодействия распространению фальсификатов меда. По данным Роскачества, до 70% продаваемого в магазинах меда является подделкой. Сенатор Сергей Митин предложил разграничить понятия «пчелиный продукт», «мед» и «фальсифицированный мед».

В Калининграде ранее разработали новый метод борьбы с подделками янтаря — теперь у каждого изделия появится свой паспорт. Это связано с тем, что установить подлинность камня возможно только в лабораторных условиях, рассказал кандидат химических наук Александр Булычев.