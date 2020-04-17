За последние сутки в Москве выявили около двух тысяч случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/a78f515a-8088-11ea-8728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице за минувшие сутки выявлено 1959 новых случаев заболевания коронавирусом. 16 апреля выявили 1370 случаев.

Сообщение об этом появилось на портале стопкоронавирус.рф. Всего на 17 апреля в России за последние сутки подтверждено 4069 новых случаев заболевания COVID-19. 286 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

С начала пандемии в стране было проведено более 1,71 млн тестов на заболевание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столичной мэрии уверены, что пик заболеваемости коронавирусом в городе придётся на следующие две-три недели. Об этом сообщила заместитель главы города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, этот период будет особенно трудным для столицы.