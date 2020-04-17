За последние сутки в Москве выявили около двух тысяч случаев коронавируса

В столице за минувшие сутки выявлено 1959 новых случаев заболевания коронавирусом. 16 апреля выявили 1370 случаев.
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С начала пандемии в стране было проведено более 1,71 млн тестов на заболевание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столичной мэрии уверены, что пик заболеваемости коронавирусом в городе придётся на следующие две-три недели. Об этом сообщила заместитель главы города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, этот период будет особенно трудным для столицы.
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