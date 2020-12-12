За последние сутки в Москве выявлено 5874 новых случая COVID-19

https://static.news.ru/photo/f9b7e76a-3de5-11eb-8b2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Столичные врачи выявили 5874 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки. Госпитализировано 1370 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 449 человек. Такие данные на утро 14 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Общее число инфицированных в городе достигло 698 084, из них болеют в настоящее время 153 587 человек.

Ещё 4932 пациента победили вирус. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 534 552 человек. Скончались 9945 пациентов с коронавирусом, в том числе 75 человек за минувший день.

Всего жертвами коронавируса за прошедшие сутки в стране стали 450 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло 47 391. Вылечились за минувшие 24 часа 18 562 человека. В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 2 124 797 случаев выздоровления граждан с коронавирусом при 2 681 256 заболевших. За прошедшие 24 часа заразилось 27 328 человек.

В оперштабе также напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Ранее учёные из США пришли к выводу, что люди с ослабленным иммунитетом при заражении коронавирусом остаются заразными дольше других категорий пациентов. В частности, это касается пациентов с онкологией, у которых из-за сильных иммуносупрессивных препаратов вирус остаётся жизнеспособным достаточно долго. То же самое может касаться и ВИЧ-инфицированных, если те перенесли тяжёлые операции, писал NEWS.ru.