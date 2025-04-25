Освобожденный пособник террористов из «Норд-Оста» взят под жесткий контроль Суд установил надзор за освобожденным пособником захватчиков «Норд-Оста»

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС

Аслан Мурдалов, Хампаш Собралиев, Ахяд Межиев и Алихан Межиев (слева направо) в зале заседаний Мосгорсуда

Суд назначил Алихану Межиеву восемь лет административного надзора после его освобождения — он провел 22 года в колонии как пособник захватчиков в Театральном центре на Дубровке, пишет РИА Новости. Согласно решению суда, он должен четыре раза в месяц отмечаться в полиции.

Межиеву без разрешения силовиков запрещено покидать установленную территорию. Кроме того, ему нельзя уходить из жилища в ночное время: с десяти вечера до шести утра, а также участвовать в массовых собраниях.

Во время отбытия срока суд признал Межиева злостным нарушителем порядка. Кроме того, он состоит на профилактическом учете как человек, распространяющий и исповедующий экстремистские взгляды.

В 2004 году Межиева признали виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, захватившим в заложники зрителей спектакля «Норд-Ост». Он частично признал свою вину и был приговорен к 22 годам лишения свободы. Наказание исчислялось с ноября 2002 года. Межиев вышел из колонии, его местонахождение неизвестно.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее напомнила, что во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 143 человека. По ее словам, эта цифра превышает число жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году: тогда, согласно официальным данным, в результате захвата заложников погибли 130 человек.