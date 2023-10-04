«За ней следили»: виновна ли в убийстве Маликовой ее дочь Суд Москвы рассматривает дело об убийстве телеоператора Ирины Маликовой, работавшей с Николаем Дроздовым и Сергеем Капицей

Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой

Ирина Маликова

В Хорошевском суде Москвы начались слушания по делу об убийстве Ирины Маликовой — известного телевизионного и кинооператора, работавшего с Николаем Дроздовым, Сергеем Капицей, Юрием Сенкевичем и многими другими известными учеными-журналистами. 69-летний оператор погибла при странных обстоятельствах в декабре 2022 года. В ее смерти обвинили дочь, 44-летнюю Ирину Маликову — младшую. Что произошло на самом деле? Чтобы понять это, NEWS.ru поговорил с подругой убитой Антониной Саврасовой-Абрамовой и адвокатом Юлией Вербицкой-Линник.

Роман с Пороховщиковым

— Как давно вы познакомились с оператором Ириной Маликовой?

— Мы знакомы с начала «нулевых», — вспоминает Саврасова-Абрамова. — Я тогда как автор и редактор приступила к съемкам цикла телевизионных программ о великих русских озерах для федерального канала (были сняты пилотные серии, на экраны цикл не вышел из-за недостаточного финансирования. — NEWS.ru). Ира была оператором на проекте. Милая, приятная женщина, мы быстро подружились. Она много рассказывала о своем отце — известном советском операторе-документалисте Владимире Ковнате. Маликовой она была по мужу.

Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Могила Владимира Ковната

Ирина рассказывала о своей работе с великими — Сергеем Капицей, Юрием Сенкевичем. В качестве оператора студии научно-популярных фильмов она объездила буквально весь земной шар, была и на Северном полюсе, и на Южном. Ее истории про айсберги, Антарктиду и пингвинов не забуду никогда.

Болтали мы и о девичьем. Ира рассказывала, что в юности у нее был красивый роман с актером Александром Пороховщиковым. По ее словам, к ней очень тепло относилась строгая мама Александра Шалвовича. Понравиться ей было непросто, но Ирочке удалось. Она предпочла артисту другого мужчину — спортсмена, тренера по волейболу. С Пороховщиковым Ирина дружила до конца его дней, меня тоже с ним познакомила.

Оформила дочери инвалидность

— Каким было семейное положение Ирины на момент вашего знакомства и дружбы?

— Ее муж к этому времени уже умер, — продолжает Антонина. — Их общей дочери Ирине-младшей было чуть за 20. Со слов Иры-старшей знаю, что младшая окончила школу Натальи Нестеровой и работала в престижной нефтяной компании референтом, неплохо зарабатывала. Позже ей пришлось оттуда уволиться из-за проблем со здоровьем.

Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Антонина Саврасова-Абрамова с Ириной Маликовой

— Что за проблемы?

— Это диагноз, который не принято озвучивать вслух. Я узнала о нем от Иры-старшей, сама неоднократно становилась свидетелем проявления болезни у младшей.

Ира-старшая оформила дочери инвалидность, но дееспособности младшую официально не лишили. После очередного курса лечения Ира вела себя абсолютно нормально и выглядела здоровым человеком. У нее случались романтические отношения, с одним парнем она даже жила около года на съемной квартире. За это время, насколько мне известно, болезнь ни разу не возвращалась.

Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Ирина Маликова

«Если со мной что-то случится, Ирку не бросай»

— Когда вы в последний раз видели подругу живой?

— Это было год назад в ноябре. И мы, честно говоря, немного поссорились, — признается Саврасова-Абрамова. — Я работаю по благотворительной линии в зоне спецоперации и периодически выезжаю в Донбасс, собиралась в очередную поездку. Ира вдруг стала на меня кричать — абсолютно безосновательно — мол, «прекрати говорить о своих поездках, потому что дочь просится поехать тоже». Она просто орала на меня!

Вообще, Ира была очень взвинченной и нервной в последние наши встречи. К примеру, пьем чай, она сделала бутерброды — и бросает нам с Ирой-младшей: «Жрите!» Говорю: «Ну ты как собакам швырнула».

Я спрашивала подругу: «Что с тобой происходит?» Она отмахивалась: «Просто устала». Однажды вдруг произнесла: «Если что-то со мной случится, не бросай Ирку». Я удивилась: «Ты как будто помирать собралась». Она уклончиво ответила, мол, «всякое может случиться».

— Как вы узнали о том, что Ирины не стало и в ее смерти обвинили дочь?

— Я уехала в командировку, потом вернулась, закрутилась — работа, проекты. Весной общий знакомый написал: «Ты слышала о трагедии у Маликовых? Говорят, младшая Ира нанесла старшей ножевые ранения во время семейной ссоры». Сказать, что я была в шоке от такой новости, — не сказать ничего. Мне удалось пообщаться с сотрудником полиции, который дежурил в тот роковой день и первым оказался на месте происшествия. Он рассказал, что около полуночи поступил звонок в дежурную часть. Женщина кричала, что ее избивает дочь.

«Мы выехали по адресу. Дверь долго не открывали, потом открыла заспанная девушка, удивилась: мол, а вы к кому? Я отодвинул ее и зашел в комнату. На диване лежала женщина в крови, она была в бессознательном состоянии», — рассказал мне оперативник.

Ира-старшая, по его словам, умерла уже в больнице. Младшую поместили в следственный изолятор по подозрению в убийстве матери. Там она находится и сейчас. Я нашла ей адвокатов. Они уже несколько раз навещали Иру, передают мне письма от нее. Она пишет, что не убивала мать, называет произошедшее «недоразумением» и надеется на справедливое решение суда.

Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Антонина Саврасова-Абрамова

При чем тут «черные риелторы»

Ирина Маликова — младшая обвиняется по ст. 105 ч. 2 УК РФ (убийство двух и более лиц или убийство с рядом отягчающих обстоятельств). По словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, история на первый взгляд выглядит абсолютно очевидной.

«По версии следствия, в период обострения болезни дочь убила свою мать. Однако есть некоторые странности, на которые мы как профессионалы обратили внимание», — говорит юрист.

Как отмечает адвокат, через несколько дней после смерти Маликовой-старшей «некая женщина явилась к нотариусу открыть наследственное дело на имущество покойной Ирины». Этой женщиной не могла быть Маликова-младшая, подчеркивает Вербицкая-Линник, поскольку та уже находилась в СИЗО.

«Пришла некая дама и, объявив себя единственной наследницей Маликовой, сообщила, что будет претендовать на имущество — квартиру и дачу», — рассказала адвокат.

Вербицкая-Линник подчеркнула, что имущество находится в престижном районе Москвы. «Это однозначно лакомый кусок, в том числе для так называемых черных риелторов, — считает юрист. — Сама обвиняемая обрывочно помнит события той ночи».

Маликова рассказала адвокату, что вечером пошла гулять, и ей показалось, будто за ней кто-то следит. Вернувшись домой, она заметила, что замок закрыт на один оборот, тогда как они с матерью закрывались всегда на два.

«Ирина, как она сама вспоминает, идет в свою комнату и, надев наушники, слушает музыку на компьютере. Она убеждена, что мама уже спит. Через некоторое время раздается настойчивый звонок в дверь — это сотрудники полиции. Ирина-старшая на тот момент уже смертельно ранена», — восстанавливает события того вечера адвокат со слов Маликовой-младшей.

Вербицкая-Линник задается вопросом: а вдруг тем вечером в квартире находился третий человек и Ирину-старшую убил именно он?

«Нас настораживает наличие наследственного дела, открытого третьими лицами. Поскольку в нашей практике часто встречаются аналогичные истории, когда мошенники пытаются всеми способами завладеть чужими квадратными метрами», — подчеркивает адвокат. Именно она два года назад помогла народной артистке России Лидии Федосеевой-Шукшиной вернуть квартиру в Подмосковье.

Юрист опасается, что мать и дочь Маликовы могли попасть в поле зрения черных риелторов: «Две слабые женщины, за которых некому постоять. Одна немолода, вторая нездорова. Вероятно, Ирина-старшая о чем-то догадывалась, именно этим объясняется ее нервозность последних месяцев и просьбы подруги присмотреть за дочерью, если вдруг что-то случится».

Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Письма Ирины из СИЗО Антонине и девочке Саше, которая присматривает за дачей. Просит передачи, благодарит за то, что ее не оставляют Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Письма Ирины из СИЗО Антонине и девочке Саше, которая присматривает за дачей. Просит передачи, благодарит за то, что ее не оставляют Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Письма Ирины из СИЗО Антонине и девочке Саше, которая присматривает за дачей. Просит передачи, благодарит за то, что ее не оставляют Фото: из личного архива Антонины Саврасовой-Абрамовой Письма Ирины из СИЗО Антонине и девочке Саше, которая присматривает за дачей. Просит передачи, благодарит за то, что ее не оставляют Фото: из личного архива Антонины Саврасовой Абрамовой Письма из СИЗО от Ирины - Антонине и девочке Саше которая присматривает за дачей. Просит передачки - зубную щетку и т.д, благодарит за то что ее не оставляют Фото: из личного архива Антонины Саврасовой Абрамовой Письма из СИЗО от Ирины - Антонине и девочке Саше которая присматривает за дачей. Просит передачки - зубную щетку и т.д, благодарит за то что ее не оставляют

Адвокат резюмирует, что сама Ирина-младшая не помнит произошедшего детально, винит себя и «готова поставить подпись под всем, что предлагает ей следствие».

«Мы же категорически против. Если она не помнит, что произошло, и не уверена, что убийство совершила она, то не должна оговаривать себя и, возможно, принимать на себя чужую вину», — убеждена юрист.

Психическое и психологическое состояние обвиняемой Вербицкая-Линник расценивает как тяжелое. Она считает, что Ирине-младшей требуется реабилитация и лечение в стационаре.

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