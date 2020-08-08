За неделю российско-абхазскую границу пересекли около 160 тысяч человек

Около 160 тыс. человек пересекли границу России с Абхазией в период со дня её открытия 1 августа.
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С 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлен в отношении порядка 160 тысяч физических лиц и 32 тысяч единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях, — говорится в сообщении.
В частности, границу пересекли около 30 тыс. легковых машин, 1,2 тыс. автобусов и 1,3 тыс. грузовиков. За сутки границу пересекает в среднем до 30 тыс. человек и 6 тыс. единиц транспорта.
Ранее NEWS.ru писал о том, что туроператоры после открытия границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, отмечают рост спроса на отдых на абхазских курортах, где цены ниже предлагаемых Сочи. При этом эксперты предполагают, что отельеры республики просто выжидают и смотрят, как будут развиваться события.
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