За неделю российско-абхазскую границу пересекли около 160 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/b66417d8-d952-11ea-8be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Гревцов/РИА Новости

Около 160 тыс. человек пересекли границу России с Абхазией в период со дня её открытия 1 августа.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сочинской таможни. В Абхазии 1 августа были отменены ограничения на пересечение границы с РФ. Аналогичное решение было принято российской стороной.

С 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлен в отношении порядка 160 тысяч физических лиц и 32 тысяч единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях, — говорится в сообщении.

В частности, границу пересекли около 30 тыс. легковых машин, 1,2 тыс. автобусов и 1,3 тыс. грузовиков. За сутки границу пересекает в среднем до 30 тыс. человек и 6 тыс. единиц транспорта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туроператоры после открытия границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, отмечают рост спроса на отдых на абхазских курортах, где цены ниже предлагаемых Сочи. При этом эксперты предполагают, что отельеры республики просто выжидают и смотрят, как будут развиваться события.