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За минувшие сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своём Telegram-канале.

Скончалось 1192 человека, выздоровели 28,6 тысячи человек, бессимптомно болезнь протекала в 9,3% случаев, уточняет оперштаб.

Общее число летальных исходов в России с начала пандемии — 244 447, добавляется в сообщении.

Ранее замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно.