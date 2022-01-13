Мигрантов предложили отслеживать с помощью электронных браслетов

Одним из способов предотвращения преступлений среди мигрантов может стать использование средств слежения, заявил РИА Новости глава движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По его словам, решившихся на это добровольно могут ждать поощрения.

Можно упростить оформление бумаг для мигрантов, которые решат надеть электронные браслеты, — пояснил Цветков.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для борьбы с экстремизмом следует систематизировать законы в сфере миграции и наладить контакт с работодателями. Он также заявил, что для своевременного реагирования необходимо получать информацию о возможных «негативных процессах» в среде мигрантов.

С 29 декабря в России ввели новые правила для работающих мигрантов, въезжающих в страну на длительный срок. Теперь иностранцы обязаны пройти дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и наркотики. Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Белоруссии, детям до шести лет и другим категориям граждан. В отношении нарушителей новых правил будет рассматриваться вопрос о сокращении срока пребывания на территории РФ.