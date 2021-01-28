За избитой силовиком на митинге Юдиной установили слежку

https://static.news.ru/photo/a6b5b38e-6226-11eb-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные следят за жительницей Санкт-Петербурга Маргаритой Юдиной, которую пнул в живот полицейский на акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщили в правозащитной организации «Команда 29», которая занимается помощью женщине.

Юдину выписали из Елизаветинской больницы, куда она попала 26 января.

Выписка проходила под пристальным вниманием правоохранительных органов. За машиной, в которой из больницы с адвокатом уезжала Маргарита, следовала процессия из автомобилей наружки, — говорится на сайте правозащитного проекта.

Там отмечается, что состояние женщины сейчас стабильное, ей не требуется оставаться в больнице. Она будет проходить лечение амбулаторно.

Дети Юдиной, в том числе её несовершеннолетняя дочь, а также сама активистка находятся в безопасном месте.

Как писал NEWS.ru, 26 января Юдиной стало хуже, ей потребовалась повторная госпитализация.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

В момент массовых задержаний Юдина попыталась узнать у силовиков, за что они задержали молодого человека. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот, из-за чего та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Она была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове.

Позднее сотрудник полиции, который ударил женщину ногой в живот, пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он извинился и назвал произошедшее «личной трагедией». Силовик объяснил, что не видел происходящего, так как у него запотело забрало. При этом на кадрах с места событий видно, что его забрало было открыто.

Женщина силовика поначалу простила. Однако позже заявила, что сделала это под эмоциональным давлением. По её словам, она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, а когда усилилось внимание прессы, ей поменяли диагноз на травму средней тяжести, выписав с формулировкой едва ли не как у здорового человека. Юдина подчеркнула, что полицейские не взяли у неё показания по факту удара омоновца, а только просили простить его. Теперь она планирует поддержать правозащитников, которые хотят добиться наказания полицейского, и при необходимости обратиться с заявлением в Следственный комитет.

После этого к ней домой пришли сотрудники органов опеки, которые заинтересовались условиями проживания её дочери. Кроме того, глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев начал говорить о прохождении сыновьями Юдиной срочной службы в армии.