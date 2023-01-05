За год российская ПВО отследила более двух тысяч самолетов-разведчиков

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

В 2022 году расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по ПВО обнаружили и сопроводили более двух тысяч самолетов-разведчиков, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. Также там отследили более десяти стратегических бомбардировщиков.

В общей сложности российская ПВО обнаружила и сопроводила более двух миллионов воздушных объектов. В течение года дежурные силы приводились в готовность № 1 более четырех тысяч раз.

Соединенные Штаты Америки разрабатывают план демонстрационного удара по бизнес-центру «Москва-Сити», заявил депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров. По его словам, подобные атаки могут нанести и по другим объектам в Центральной части России. Депутат утверждает, что для ударов будут использоваться беспилотники или ракеты «Томагавк».

Вечером 2 января губернатор Севастополя сообщил, что в городе сработала система ПВО. Он добавил, что над морем, по предварительным данным, был сбит беспилотник. Позднее он написал, что системы ПВО сбили второй беспилотник над морем. Развожаев добавил, что российские военные продолжают отбивать атаку. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.