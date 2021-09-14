За год недельные траты россиян выросли на 700 рублей

Еженедельные расходы россиян в период с 6 по 12 сентября выросли на 722 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост трат составил 16,1%, следует из опроса, проведённого компанией Romir.

Всего за неделю россияне в среднем потратили 5210 рублей, тогда как в 2020-м — 4488 рублей.

Однако авторы исследования отмечают, что годом ранее наблюдалась волатильность трат россиян. В текущем году расходы стабильны и снижаются после высокого летнего сезона.

Ранее Левада-Центр (признан российскими властями иноагентом) сообщил, что за последние полгода 39% опрошенных россиян отказывались от покупки необходимых продуктов питания из-за нехватки денег и бедности. Необходимую одежду и обувь не смогли себе позволить больше половины (52%) респондентов. Крупные покупки для дома — 71%.

Также в июле 2021-го более трети россиян (37%) заметили значительный рост цен на товары и услуги — больше чем на 30% за год. Количество таких ответов уменьшалось с 2015 по 2020 год, но снова стало увеличиваться. При этом лишь один из 10 человек считает, что цены остановят рост или даже начнут уменьшаться. Большинство уверено, что стоимость товаров и услуг продолжит расти.